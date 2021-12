Pedonalizzazione piazza Carducci: i lavori andranno avanti fino al 23 dicembre

Proseguono a ritmo serrato i lavori per la pedonalizzazione di piazza Carducci. I cantieri sulla prima esedra, quella est, andranno avanti, meteo permettendo, fino al 23 dicembre.

In un primo momento il Comune aveva indicato come data di “stop” fino al giorno dell’Immacolata, in modo da non limitare il lavoro dei commercianti di zona.

Tuttavia, l’area dei cantieri è molto ben delimitata, non generando un impatto negativo sugli acquisti.

Da qui la decisione del tavolo di lavoro estendere gli interventi fino quasi alla Vigilia di Natale. Il 7 gennaio i cantieri dovrebbero riprendere a pieno ritmo e contemporaneamente partire sull’altra esedra, quella ovest. “In questo modo anticipiamo la fine dei lavori sulla prima esedra di un mese e se il clima lo consente potremmo avere già una piazza Carducci pedonalizzata per metà febbraio” spiega il coordinatore Alberto Loi.

“Mi sono accertata che i commercianti fossero d’accordo - spiega la presidente dell’associazione dei commercianti Alessandra Girardello - e lo sono. Per loro la cosa migliore è finire con i lavori il più presto possibile”.

Durante il sopralluogo, sono stati individuati alcuni miglioramenti per la piazza: “Chiederemo che dal lato dell’esedra est, i pali su cui erano state messe diverse catene per dissuadere dalle deiezioni canine, vengano tolti, in modo da dare maggiore visibilità e respiro alla piazza” conferma Loi.