Grugliasco, a 15 anni dalla sua morte il ricordo di padre Ruggero Cipolla: il prete degli ultimi

Francescano, padre Ruggero per cinquant'anni ha condotto la sua missione come cappellano del carcere "Le Nuove" di Torino, dove ha assistito migliaia di detenuti ed accompagnato al patibolo del Martinetto settantadue condannati a morte, in gran parte partigiani ed antifascisti.

"Tra noi – dice Giuseppe Rizzo - non c’era soltanto un rapporto istituzionale, ma soprattutto sincera amicizia, un’amicizia nata tra gli angoscianti drammi che investono centinaia di famiglie. Padre Ruggero ha dedicato la propria vita per le famiglie in difficoltà, a Grugliasco come a Torino".