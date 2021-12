Mascherina obbligatoria anche all'aperto: si allineano pure i Comuni della zona Ovest di Torino

Non solo Torino. Anche Alpignano, Collegno, Druento, Grugliasco, Pianezza, Rivoli, S.Gillio e Venaria Reale rinforzeranno le difese contro il Covid in vista delle ultime settimane dell'anno. Obbligo di mascherina all’aperto durante i mercati e le iniziative natalizie: questo sarà il contenuto del provvedimento che entrerà in vigore dall'8 dicembre al 15 gennaio 2022, salvo proroghe.



In dettaglio, l'indicazione riguarderà "mercati ordinari negli orari di vendita al pubblico, mercati e mercatini straordinari e in ogni altra area di affluenza presente sul territorio: dalle gallerie ai centri commerciali, dai luna park alle feste di via, fino alle fermate dei mezzi di trasporto pubblico, scuole, impianti sportivi e così via.



Non avranno l’obbligo di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie i bambini di età inferiore ai sei anni, le persone con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina e i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva, purché mantengano la prevista distanza interpersonale con le altre persone.