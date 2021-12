Otto depositi clandestini scoperti a Torino e provincia: duro colpo al settore dei fuochi d'artificio illegali

Manca ancora un mese, ma il giro di vite da parte della Guardia di Finanza per garantire la sicurezza in vista dei giorni di Capodanno è già in atto: le fiamme gialle hanno infatti sequestrato oltre 6 tonnellate di fuochi d’artificio, scoperti all'interno di 8 depositi diversi, distribuiti tra Torino (quartiere Parella), Avigliana, Caselle, Moncalieri, Nichelino, Pinerolo e Roletto. Recuperati bengala, raudi e fontane luminose in batteria.



E a nulla è servito il tentativo da parte delle persone coinvolte di lanciare da tre metri d'altezza il materiale illegale per cercare di nasconderlo in un sottoscala. I fuochi scoperti dalle forze dell'ordine erano custoditi nei locali destinati al pernottamento dei dipendenti.