Natale è Reale, inaugurazione domani alle ore 14

Bello sarà il suggestivo presepe realizzato artigianalmente con vere casette in mattoncini e personaggi animati dal presepista Giovanni Viviani, così come chi è alla ricerca di un dono natalizio originale e solidale potrà curiosare tra i luccichii e sapori del mercatino natalizio, oltre a farsi tentare dalle prelibatezze tipiche dello street food, tutte da gustare in allegria. Lungo il percorso saranno esposti gli autentici alberi di natale e quadri a tema natalizio realizzati dagli artisti del movimento GOArtFactory.

Non mancheranno le sorprese e gli omaggi del mercatino che l’elfo della Fortuna nell’Igloo gonfiabile by Più Sicurezza, regalerà ai visitatori attorniati da mille altre iniziative come gli special guest Supereroi della Onlus NIDA, pronti a stupire i bambini con la loro fantasia come fanno quotidianamente con i più piccoli in difficoltà. A Natale la solidarietà è Reale anche con i doni di CASA UGI Onlus perché tutti possano gioire ogni giorno. Vivi la tua favola del Natale e segui il fantastico percorso: