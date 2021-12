Al via le iniziative natalizie a Chieri

Con l'accensione delle video proiezioni sulle facciate del Duomo, della Chiesa di San Bernardino e sull’Arco di Trionfo, seguita dal concerto delle Orchestre dell'Associazione Isla de Musiqueros, sabato 4 dicembre, alle 17.30, in piazza Duomo, prenderanno il via gli eventi programmati dalla Città di Chieri per la rassegna "Che Natale!".

L'atmosfera natalizia conquisterà la città per un mese. Strade, vicoli e piazze di Chieri saranno ravvivate dalle luminarie e accoglieranno un cartellone di iniziative imperdibili: un vero e proprio viaggio per i chieresi e i turisti che potranno arrivare in città e visitarne anche le splendide chiese, che ospiteranno numerosi concerti.

"Che Natale!" sarà un intreccio di itinerari: dall’arte allo spettacolo di strada, dalla musica sacra alle canzoni natalizie, dalle tradizioni del Natale alle videoproiezioni con un’attenzione a tutti i tipi di pubblico. Torna il progetto "Chieri in luce" volto a valorizzare e riqualificare il patrimonio storico e architettonico attraverso un’illuminazione artistica che coinvolge monumenti ed edifici simbolo dell’identità cittadina. Quest’anno la novità principale è il mapping che illuminerà la facciata del Duomo (Collegiata di Santa Maria della Scala), con una proiezione statica che si ispira alla Pala o Polittico Tana, conservata nel Battistero, raffigurante la Natività.

Ritornano anche le rassegne musicali "Adventum incantum" e "Armonie di Natale", così come si rinnova la collaborazione con il Festival Mirabilia che l’8 e il 18 dicembre proporrà gli spettacoli di due compagnie di Teatro di Strada: "la Famiglia Mirabella", ovvero energia, giocoleria, mimo, equilibrismi, danza, teatro, musica per le vie della città a cura de Il Teatro Viaggiante e il Silence Teatro con lo spettacolo itinerante "Come Angeli del cielo". Non mancheranno inoltre i Babbi Natale Itineranti a cura di Pro Chieri, i Babbi Bike e "La camminata dei Babbi Natale" con le cuffie Silent.