Le luminarie di Natale tornano in via Nizza dopo quindici anni

Anche via Nizza si illumina per il Natale grazie al contributo dei commercianti di zona. Le luminarie, che partiranno da un tratto di piazza Carducci e fino a via Lavagna, in saranno completamente allestite e accese entro la prossima settimana.

Cieli stellati, scritte di buone feste e decorazioni natalizie che mancavano da ben 15 anni. Il tutto è stato resto possibile grazie all’autofinanziamento degli esercenti locali.

“Ancora una volta il commercio di vicinato cerca di migliorare la propria zona e la propria visibilità dando una luce nuova a Torino” commenta con soddisfazione la presidente dell’associazione dei Commercianti, Alessandra Girardello che precisa: “non abbiamo avuto aiuti da altri o dalla circoscrizione. Si spera nei prossimi anni si rendono conto che iniziative come queste possono essere d’aiuto per il commercio di vicinato. L’obiettivo nei prossimi anni sarà poi quello di estenderle per il resto della via”.