Meteo, nuvolosità sparsa: deboli gelate in pianura, ventoso sui rilievi del torinese

Ancora aria di marca settentrionale europea arriverà alle nostre latitudini attraverso la Valle del Rodano, provocando il richiamo di aria più mite sul Mar ligure, innescando sul Nord Ovest l’insorgenza di coperture nuvolose più o meno ampie, inframezzate da repentini rasserenamenti sia sul settore di pianura che su quello costiero. Molto ventoso al mare stamattina e su Piemonte settentrionale, con deboli gelate in pianura.

A Torino quindi avremo questa situazione: fino a domenica 5 dicembre annuvolamenti irregolari, inframezzati a repentine schiarite con ampi sprazzi di cielo sereno. Termometro stazionario, con deboli gelate in pianura. Minime in pianura intorno -2-0°C e massime 6-8°C. In pianura moderati da Sud, forti il mattino su rilievi Piemonte orientale.

Da lunedì 6 dicembre annuvolamenti irregolari, in attesa di un possibile peggioramento a metà settimana