Il sabato nero dei treni: Frecciarossa da Torino a Napoli con 210 minuti di ritardo

E’ una giornata da incubo per chi ha scelto un treno per spostarsi lungo l’Italia: a causa di un guasto agli impianti di circolazione tra Rovezzano e Firenze infatti si registrano ritardi consistenti.

Tanti i passeggeri spazientiti per ritardi che hanno toccato punte di 210 minuti. E’ il caso del Frecciarossa partito da Torino, non ancora arrivato a Napoli e che ha accumulato quasi quattro ore di ritardo. Sabato nero dunque per i torinesi o i turisti in arrivo a Torino che hanno scelto di partire nel primo fine settimana di dicembre, a ridosso del ponte dell’Immacolata.