Con il calendario solidale “DogsandDance” 2022 si aiutano i bambini affetti da fibrosi cistica

La fine dell'anno, si sa, è tempo di eventi e anche di calendari. Che possono diventare anche l'occasione di fare del bene e aiutare chi ne ha più bisogno. La dedizione del Gruppo di Sostegno Nichelino della Fondazione per la Ricerca sulla Fibrosi Cistica – Onlus, l’esperienza dei fotografi torinesi specializzati in Pet Photography di “Dogs and Us Photography” e l’arte della scuola di danza moncalierese “Ateneo dello Spettacolo” quest’anno hanno dato vita a un importante progetto solidale, il Calendario “DogsandDance” 2022, i cui proventi andranno interamente a finanziare la Ricerca sulla fibrosi cistica, la malattia genetica più diffusa in Italia, dovuta a una mutazione del gene CFTR, che regola il funzionamento delle secrezioni di molti organi.

Progetto unico e speciale

Le ballerine dell’Ateneo dello Spettacolo, la scuola di danza dove balla Mia, affetta da fibrosi cistica, insieme ai loro migliori amici a quattro zampe, sono state fotografate da Mario ed Emanuela, dando vita ad un progetto artistico unico e speciale: non solo per i sorprendenti scatti realizzati, che scandiranno magicamente questo 2022, ma soprattutto per la generosità che ha contraddistinto tutti i partecipanti, che hanno messo la loro professionalità al servizio di un obiettivo comune: raccogliere più donazioni possibili da devolvere alla Fondazione per la Ricerca sulla Fibrosi Cistica.

Come poter fare del bene

I calendari saranno in offerta al prezzo simbolico di 15 euro, da dicembre nei seguenti punti vendita, ma si possono già prenotare tramite Chiara Graziani, mamma di Mia e fondatrice, insieme alla sua famiglia e ai suoi tanti sostenitori, del Gruppo di sostegno Nichelino.

· Shop solidale: via Torino 113 Nichelino - tel. 3343185107 e tel. 3332923955 per orari di apertura e prenotazioni

· Scuola di danza “Ateneo dello Spettacolo”: via Zara 24, Moncalieri

· Negozio di alimenti e accessori per animali “BOBBImaiSOLO”: via Torino 113, Nichelino

· Obiettivo Benessere: Corso Roma 62, Moncalieri