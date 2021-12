Carmagnola, il Comune approva un contributo straordinario a sostegno del pagamento degli affitti

L’Amministrazione Comunale di Carmagnola ha approvato una nuova misura per sostenere i nuclei familiari in condizioni di particolare vulnerabilità a causa dell'emergenza sanitaria da Covid. L’obiettivo è di prevenire o interrompere le procedure di sfratto attraverso le risorse erogate con il Decreto Legge "Sostegni bis" n. 73 del 25/05/2021, convertito in Legge n. 106 del 23/07/2021.

Il sostegno economico consiste in contributi a favore dei proprietari di alloggi dati in locazione secondo due linee di intervento:

A) in caso di affitti insoluti SENZA avvio di procedura di sfratto: (gli affitti insoluti non devono essere antecedenti la data del 01/03/2020). La misura prevede l’erogazione fino ad un massimo di 6 mensilità di canone, per un importo complessivo non superiore a € 3.600,00 corrispondente ad un massimo di € 600,00 per mensilità.

B) in caso di affitti insoluti CON AVVIO di procedura di sfratto e fino alla fase dell'intimazione: erogazione di un importo di 6.000,00 Euro a fronte di impegno formale da parte del proprietario dell'alloggio a rinunciare al prosieguo della procedura di sfratto oppure 2.000,00 Euro nel caso in cui il proprietario si impegni a rinviare la procedura di sfratto di almeno 6 mesi, al netto delle proroghe legali.

Possono far domanda i nuclei familiari (conduttori degli alloggi) in possesso di attestazione ISEE non superiore a € 26.000,00 ed in presenza dei requisiti previsti dal Bando entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 23 dicembre 2021.

Come richiedere il contributo:

Compilando la domanda sui modelli A) o B) scaricabili dal sito del Comune oppure disponibili presso l’ufficio Politiche Sociali.

Verrà formulata una graduatoria delle domande ammesse sulla base del valore crescente del reddito complessivo risultante alla voce “somma dei redditi dei componenti del nucleo” dell’attestazione ISEE in corso di validità ossia dal più’ basso al più alto fino ad esaurimento, entro l'anno 2021, delle risorse previste.

Per informazioni, richieste di chiarimento e quesiti relativi ai contenuti dell’Avviso e agli adempimenti connessi, gli interessati possono rivolgersi all’Ufficio Politiche Sociali scrivendo all’indirizzo: politiche.sociali@comune.carmagnola.to.it oppure presentandosi allo Sportello di Via Mazzini n. 1 - dal lun. al ven.- dalle ore 8,30 alle ore 12,15 oppure telefonicamente ai numeri 011 9724224 / 226 / 227.

Commenta l’Assessore alle Politiche Sociali, Massimiliano Pampaloni: “Abbiamo voluto approvare questa ulteriore misura a sostegno delle famiglie che hanno pesantemente subito la crisi economica provocata dalla pandemia. Il problema dell’abitazione sta diventando più urgente anche sul nostro territorio a causa del termine dello stop agli sfratti. Auspico che questa misura, che va richiesta dal conduttore dell’alloggio a favore del proprietario per la copertura degli affitti insoluti, possa ridurre il numero degli sfratti complessivi sul territorio e aiutare le famiglie che si trovano in difficoltà temporanee”.