Positivi alcuni solisti della Fanfara della Taurinense, rinviata la tournée

La Tournée della Fanfara della Brigata Alpina Taurinense dell’Esercito, che si sarebbe esibita nei prossimi giorni in Piemonte, Valle d’Aosta e Abruzzo, secondo il seguente calendario, è stata rinviata.



Nel rispetto dei protocolli sanitari anti-Covid19, a seguito della positività di alcuni solisti del complesso musicale emersa in un controllo di routine, la tournée è stata sospesa e verrà riprogrammata per il 2022.



I musicisti interessati non presentano sintomi e avevano regolarmente completato – come il resto della formazione – il ciclo vaccinale primario.

Lunedì 6 dicembre – Aosta, Cinéma Théâtre de la Ville ore 18.30;

Martedì 7 dicembre – Bardonecchia, Salone delle Feste, ore 21.00;

Venerdì 10 dicembre – Alba, Pala Alba, ore 21.00;

11 dicembre – Novara, Palazzo Broletto, ore 18.00;

Mercoledì 15 dicembre – L’Aquila , Caserma “Pasquali”, ore 18.30.