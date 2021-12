Raspini regala un anno di spesa

Il 1° dicembre ha preso il via uno straordinario concorso in cui Raspini S.p.A darà la possibilità di vincere un anno di spesa. Legato alle nuove linee di affettati Riccafetta e Burger, il concorso terminerà con l’estrazione di un super premio finale il 29 aprile 2022.

Ogni giorno, e per 150 giorni, Raspini mette in palio una Gift card del valore di 100 euro con responso immediato, il meccanismo è semplice: dopo aver acquistato una confezione di Burger o di affettati Riccafetta, contrassegnate dall’adesivo “Vinci un anno di spesa con Raspini”, si accede alla pagina web dedicata al concorso, ci si registra con i propri dati e quelli dello scontrino e si scopre immediatamente se si ha diritto al premio giornaliero. Le Gift card sono spendibili presso le migliori catene di negozi ed e-commerce in Italia e in Europa.