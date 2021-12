Regolamentare la vendita di cannabis e popper in Italia

Sono diverse e sempre più autorevoli, le voci che, nelle ultime settimane, si sono alzate per chiedere al governo di attivare il percorso più rapido per giungere alla regolamentazione di un settore che negli ultimi due anni ha visto fatturati cresciuti in maniera esponenziale a totale vantaggio della filiera agricola e dei lavoratori impegnati nella lavorazione della canapa. Sul modello tedesco si chiede di legalizzare in Italia la cannabis legale, sottolineandone i vantaggi in alcune terapie, il supporto negli stati di stress acclarati e più in generale come elemento di divertimento e relax. Justmary.fun è il primo delivery di cannabis legale in Italia e si sta adoperando concretamente in questa direzione.

Justmary

La legalizzazione della cannabis in Italia manda in fumo gli affari delle mafie; questo è lo slogan che campeggia nel sito ufficiale MeglioLegale; Justmary ha sostenuto con convinzione l'attività di MeglioLegaleappoggiando il referendum e aiutando a coprire i costi attraverso l'erogazione di una somma utile a coprire parte delle spese necessarie. Justmary è il punto di riferimento in Italia per l'acquisto in sicurezza di cannabis legale, CBD e popper.

Matteo Moretti

Quando si parla di legalizzare la cannabis in Italia - ci racconta Matteo Moretti CEO e founder di Justmary - occorre affrontare la questione in maniera articolata. Gli ultimi numeri indicano in più di 6 milioni il numero di italiani che fanno uso di cannabis: la usano per svago, relax e a scopo terapeutico. Legalizzarla permetterebbe uno sviluppo ancora superiore di tutto l'indotto e la filiera agricola dedicata, concedendo al consumatore modalità sicure di acquisto. Nuovi fatturati, alla luce del sole, che si traducono in benefici fiscali per lo stato e nessun contenzioso davanti ai tribunali."

La cannabis

Negli ultimi mesi le consegne di cannabis legale Justmary hanno avuto un incremento esponenziale in tutta Italia; esiste una buona base di clienti che possono confermarlo ogni giorno; Il meccanismo di acquisto è veramente molto semplice e intuitivo: si apre il sito e si sceglie il prodotto che si vuole consumare, se necessario facendosi aiutare via chat o whatsapp. Una volta ordinato, il prodotto arriva in serata consegnato da fattorini anonimi nelle principali città italiane coperte dal servizio oppure il giorno dopo a mezzo corriere.

Popper

Al top delle vendite anche i Popper, una sostanza stimolante che viene utilizzata normalmente per aumentare il piacere. L’uso del Popper è in crescita e se ne usufruisce per migliorare i rapporti sessuali. Relativamente a questo utilizzo, i Poppers vengono definiti come “sex drugs”, poichè favoriscono il rilassamento muscolare e una maggiore percezione fisica. Fino a qualche anno fa era possibile acquistare il Popper solo all’estero, ora è legale anche in Italia e Justmary propone una selezione di poppers di qualità disponibili immediatamente con il servizio delivery rapido e anonimo.

I crediti

Justmary è una società 100% italiana e che paga le tasse in Italia; i numeri raccontano di un primo semestre 2021 chiuso con oltre 700.000 euro di ricavi, in leggero calo rispetto al periodo covid, ma con un rialzo del 1000% rispetto ai 70.000 euro fatturati nel 2019, con un totale di 34mila clienti registrati sulla piattaforma