Il dolce Natale dei bambini di Rivoli

Anche quest’anno per i bimbi delle scuole materne e primarie di Rivoli, Natale inizia con qualche giorno di anticipo e una golosa sorpresa.

In prossimità delle feste la storica pasticceria rivolese Pasticcini e dintorni regala infatti a ogni bambino un piccolo panettone artigianale da portare a casa e mettere sotto l’albero, in attesa della notte più magica dell’anno.

Tre cioccolati e tanta passione, che si uniscono al piacere di donare attimi di dolcezza a tante famiglie del territorio.

Un dolce per ogni bambino: un impegno che si traduce, per Pasticcini e dintorni, in ben 2700 piccoli panettoni prodotti con materie prime di alta qualità seguendo il metodo tradizionale da questa pasticceria con una profonda vocazione all’artigianalità. Un impegno che è reso possibile grazie alla collaborazione costruttiva e fattiva del Sindaco di Rivoli Andrea Tragaioli, dell’Assessore Alfonso Lettieri e di tutta l’Amministrazione comunale, che anche quest’anno garantisce la distribuzione dei dolci nei plessi scolastici del territorio, in modo che ogni bambino e bambina, dai 4 ai 10 anni, riceva il suo personale panettone, ricco di sapore e di dolcezza e farcito con cioccolato bianco, fondente e al latte.

Stefano Antinoro e sua moglie Rim, titolari di Pasticcini e dintorni portano avanti una tradizione che si trasmette da generazioni: la passione per la pasticceria e l’amore per il proprio lavoro e per la comunità si traducono in sfiziose golosità, genuine e buone.

Quasi un secolo di dolcezza: la storia della pasticceria rivolese Pasticcini e dintorni comincia negli anni ’30 del secolo scorso con i liquori e gli sciroppi. A partire dagli anni ’60, la produzione si sposta sull’arte bianca: la famiglia Antinoro, da allora, si dedica con impegno e passione nella ricerca dolciaria, utilizzando materie prime scelte e ingredienti a chilometro 0, nel rispetto della stagionalità e della tradizione artigianale. Un impegno costante che è valso a Pasticcini e dintorni il riconoscimento di Eccellenza Artigiana da parte della Regione Piemonte.

Da sempre legata al proprio territorio e alla comunità, Pasticcini e dintorni, oltre alla storica sede di produzione e vendita in Via C. Ferrero 88, ha recentemente aperto un secondo punto vendita in Corso Susa 88, sempre a Rivoli: un luogo dove alla bontà di pasticcini, torte e brioches si aggiunge la bellezza di una caffetteria accogliente progettata dall’architetto Bombieri, in cui trascorrere piacevoli momenti di pausa e relax.

Stefano Antinoro, titolare di Pasticcini e dintorni ha fatto della ricerca delle materie prime d’eccellenza e della tecnica dolciaria impeccabile la sua cifra distintiva: un percorso di impegno e professionalità che, negli anni, è valsa prestigiose collaborazioni e riconoscimenti.

Pasticcini e dintorni

Sede, caffetteria e laboratorio:

Via C. Ferrero 88 – Rivoli (TO)

Tel. 011 957 3743

Punto vendita:

Corso Susa 3 – Rivoli (TO)

Tel. 011 385 2329

info@pasticciniedintorni.it

www.pasticciniedintorni.it