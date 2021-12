Carabiniere ferito, l'appello della destra a Lo Russo: "Serve un intervento deciso contro la baby gang"

Le risse in centro, le aggressioni motivate dall'omofobia e il carabiniere ferito in farmacia, in periferia. Episodi avvenuti recentemente a Torino e che hanno un comune denominatore: sono stati tutti commessi da giovanissimi.

E’ per questo l’eco del "problema baby gang" è giunto sino in Sala Rossa. A chiedere lumi al sindaco Lo Russo, i partiti di destra. Lega e Fratelli d’Italia. "Siamo orgogliosi dell’eroico gesto del carabiniere che non ha esitato a difendere i torinesi che si trovavano in una posizione di pericolo", ha affermato Paola Ambrogio (Fdi), riferendosi all’aggressione avvenuta in corso Vercelli, in farmacia. La consigliera ha però voluto accendere un faro sul problema baby gang. "Questo però ci deve far aprire gli occhi: oggi abbiamo bisogno di un cambio di guardia, di un intervento deciso contro la baby gang".

Una posizione condivisa da Giuseppe Catizone (Lega): "Fino a oggi la politica non ha fatto il proprio. Serve un piano serio di riqualificazione, soprattutto verso i giovani. Le baby gang imperversano con scippi e danneggiamenti ai negozi: vanno fermati ora, prima che diventino criminali".

Sul tema si è poi espressa l'assessora alla Sicurezza del Comune di Torino, Gianna Pentenero: "Lavoreremo per riavviare il processo di verifica del protocollo di sicurezza: gli interlocutori sono cambiati, è opportuno valorizzare il protocollo aggiornandolo". "L'episodio del carabiniere non è il primo e purtroppo non sarà l'ultimo, ma siamo attenti e impegnati a cercare di dare risposte ai cittadini torinesi", ha concluso Pentenero.