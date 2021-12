Donor Hero, Il primo progetto in Italia che porta nelle scuole l’educazione alla cultura del dono

Nasce Donor Hero, un progetto unico e finora inedito in Italia, perché affianca gli insegnanti che vogliono realizzare un percorso di educazione civica con l’obiettivo di stimolare il dono e la raccolta fondi nelle giovani generazioni.

La raccolta fondi, infatti, non è solo una questione di “fondi”, bensì di partecipazione e di senso civico. Per questo motivo tutte le scuole d’Italia - e quindi anche la scuola pubblica - possono stimolare i ragazzi a vivere esperienze di dono, in grado di generare uno spirito partecipativo di cittadinanza attiva e di responsabilità sociale. La propensione al dono è naturale, ma per crescere va educata, altrimenti rimane latente e dunque non generativa per il bene comune..