Hub Vaccinale al Sermig, tre associazioni scrivono alle istituzioni: “Problema parcheggi da risolvere”

Giovedì 9 dicembre aprirà ufficialmente al pubblico il “super-hub” vaccinale allestito al Sermig . L'inaugurazione servirà a dare una spinta ulteriore alla campagna, entrata in una fase decisiva, per la somministrazione delle prime e delle terze dosi. Tuttavia, alcuni residenti della zona segnalano con preoccupazione la possibilità di un ulteriore calo di posti auto, nell'area di Borgo Dora , a causa dell'elevato afflusso di utenti previsto.

A proposito, gli autori del documento richiedono proprio la possibilità di poter nuovamente accedere al parcheggio di San Pietro in Vincoli, ancora sbarrato dallo sgombero del Mercato del Libero Scambio avvenuto nel 2019: “La sua riapertura - proseguono – potrebbe essere utilmente affrontata, con soddisfazione di tutti, pensandola all’interno di un’operazione più ampia di riqualificazione e di pedonalizzazione. Ogni giorno centinaia di persone si avvicinano a Borgo Dora e Porta Palazzo per i mercati e per i servizi che offrono: alla luce dell'hub vaccinale, oltretutto in una zona densamente popolata, una sua riapertura si rende ancora più necessaria”.