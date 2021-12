Obbligo di mascherine nel centro di Torino, Lo Russo: "Nessuno si è rifiutato di indossarla"

"Non abbiamo ancora avuto persone che si sono rifiutate di indossare la mascherina. Durante i controlli gli agenti della Municipale hanno incontrato cittadini, ma anche turisti, che non erano a conoscenza dell'ordinanza: quando è stato fatto notare che era necessario il dispositivo non ci sono stati problemi". Il sindaco Stefano Lo Russo traccia così un primo bilancio dell'ordinanza entrata in vigore il 2 dicembre scorso che stabilisce l'obbligo h24 delle mascherine nel centro, nelle vie dello shopping e dei mercati, ma anche nei centri commerciali, al luna park, ai cortei e alle manifestazioni.

Dispositivi di protezione a coprire il naso anche attorno alle scuole, alle fermate dei mezzi pubblici e negli stadi.