Immaginaria, Venaria Reale si regala un periodo di Feste ispirato alla rigenerazione urbana e al design

Come da tradizione, la Città di Venaria Reale si prepara a vivere il Natale, che quest’anno si propone con un progetto innovativo di arte pubblica partecipata, ma anche una fiaba natalizia che si sviluppa in ottica di rigenerazione urbana e social design denominato: “Immaginaria".

Il progetto, ideato da Kallipolis, associazione non profit per uno sviluppo urbano sostenibile, nasce dall'incontro tra la fantasia dell'autore di libri per l'infanzia, Lorenzo Naia, e la creatività dell'illustratore Andrea Scoppetta.

Una serie di laboratori creativi hanno visto l'importante coinvolgimento dei bambini venariesi al fine di tratteggiare i personaggi principali e le ambientazioni del racconto. Protagonista della storia di quest'anno è la cerva, animale simbolo della Città di Venaria Reale e del suo territorio.

L'iniziativa prende vita attraverso una narrazione luminosa e onirica per immagini sulle facciate degli edifici, nelle vie e nelle piazze, animando e illuminando i luoghi e coinvolgendo abitanti e turisti.

Immaginaria è un progetto della Città di Venaria Reale, realizzato con il sostegno del Consiglio regionale del Piemonte, in partenariato con il Consorzio delle Residenze Reali Sabaude, il Centro Conservazione e Restauro La Venaria Reale, l’Ente di gestione delle Aree Protette dei Parchi Reali, il Museo Nazionale del Cinema, la Film Commission Torino Piemonte, l’A.V.T.A. - Associazione Venariese Tutela Ambientale, la Fondazione Via Maestra, SMAT gruppo, Gruppo CIDIU e grazie al prezioso contributo di Pro Loco Altessano – Venaria Reale e di numerose realtà associative, culturali e sociali del territorio. Inoltre, il ringraziamento va anche alle imprese che hanno partecipato al bando di sponsorizzazione: Etra Medical, Mec, Autoscuola Assicurazioni Fenice, Unipol Sai Venaria, Conad City, PrivatAssistenza, Hotel Galant, Techind, Ristorante Lucio d’la Veneria.





Immaginaria accompagnerà la Città per tutto il periodo natalizio con:





• Videomapping e proiezioni





Ad intervalli programmati, allo scoccare di ogni ora, dalle 17:00 alle 22:00, verrà proiettato in piazza della Repubblica il videomapping del racconto fiabesco "La Cerva Regina", accompagnato da un sottofondo musicale. In piazza dell'Annunziata e in piazza Vittorio Veneto saranno invece visibili le immagini statiche dei protagonisti della fiaba di Natale.





• Mostra delle Cerve Regine





Nel centro storico verrà allestita, su appositi pannelli, la mostra dedicata alle migliori illustrazioni delle Cerve Regine, pervenute sotto forma di 198 bozzetti e selezionate durante il bando di concorso "Fiabe d'Artista". Cercare le cerve sarà l'occasione per scoprire angoli noti e meno noti di Venaria Reale: ci si potrà divertire a fotografarle e condividerle su Instagram taggando la pagina @_immaginaria_





• Luminarie





Le vie e le piazze dei quartieri cittadini saranno animate dalla presenza luminosa di cervi natalizi, che contribuiranno a creare una calda e magica atmosfera, e dalle luci ispirate all'immagine della stella, simbolo della manifestazione. Nella Cappella di San Rocco e in piazza Atzei verranno allestiti giochi di luce e sagome dei personaggi del presepe.

Oltre sessanta gli appuntamenti, che dal 4 dicembre 2021 al 9 gennaio 2022, propongono a cittadini e turisti un’ampia programmazione di eventi, tra arte, mercatini, spettacoli, laboratori, danza, teatro.





Ricordiamo che nel periodo dall’ 8 dicembre 2021 al 15 gennaio 2022 è in vigore l' Ordinanza del Sindaco n. 123 che dispone l’obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie aree all’aperto.





Le dichiarazioni:





il sindaco Fabio Giulivi «Il Natale 2021 illuminerà la nostra città e ci farà sognare! Immaginaria è un’iniziativa dedicata alla città di Venaria Reale e ai suoi abitanti. L'intento è quello, da un lato, di aumentare l'attrattività del nostro territorio, dall'altro, di promuovere il coinvolgimento attivo della città innescando una sinergia tra le istituzioni, la società civile, le scuole, il mondo dell'associazionismo e gli operatori economici. Ne è nato un programma che porterà a Venaria Reale una storia per immagini oniriche suggestiva e inedita. Per realizzare questo grande evento il Comune ha potuto contare sul sostegno, anche economico, del Consiglio della Regione Piemonte, del Consorzio delle Residenze Sabaude, del Centro Conservazione e Restauro “La Venaria Reale” , dell’Ente di Gestione delle Aree Protette dei Parchi Reali, del Museo del Cinema, di Film Commission, della Smat, dell'AVTA, della Fondazione Via Maestra, oltre che di sponsor privati. Quest’anno saremo tutti insieme per un progetto dalla forte vocazione collettiva».

l’assessore alla Cultura e ai Rapporti con la Reggia di Venaria, Marta Santolin: «Con Immaginaria Venaria Reale sarà protagonista di un grande evento natalizio di luci, musica, spettacoli, giochi e tanto altro dedicato ai suoi abitanti e a coloro che verranno a conoscere la nostra città. Le tradizionali manifestazioni del periodo, realizzate grazie al prezioso contributo delle numerose realtà associative, culturali e sociali venariesi, in questa edizione saranno affiancate e arricchite da un innovativo progetto di arte pubblica comunitaria, frutto di un percorso condiviso che ha coinvolto numerosi bambini del territorio, che, a partire dallo scorso mese di settembre, hanno lavorato, sotto la guida dello scrittore per l’infanzia Lorenzo Naia, all’ideazione di una fiaba natalizia che ha come protagonista la cerva, simbolo della Città di Venaria Reale e del suo territorio. Il progetto contribuirà concretamente a creare una calda atmosfera natalizia per le vie del centro storico, dove è prevista una vera e propria narrazione luminosa a tappe: in diversi punti del borgo antico sono infatti previste proiezioni e video mapping della storia, che ha preso vita grazie alle immagini dell’illustratore Andrea Scoppetta e che è frutto dell’incontro tra le suggestioni dei piccoli venariesi e gli elementi storici della nascita e sviluppo della città. Vorremmo che questa fosse la prima esperienza partecipata di un percorso che possa portare nel tempo da una parte a valorizzare sempre più l’immaginario collettivo e dall’altra a mettere in rilievo il patrimonio monumentale, i luoghi e gli angoli della nostra città».





l’assessore al Commercio e Turismo, Monica Federico «È intenzione dell’ Amministrazione comunale far si che la nostra città si trasformi, nel periodo delle Festività Natalizie, nel luogo dell’immaginazione dei sogni. L’obiettivo è promuovere azioni e progetti che abbiano ricadute turistiche, anche grazie al coinvolgimento del commercio locale. Ad accompagnare il progetto di arte pubblica che illuminerà il Natale, sarà un ricco calendario di eventi che coinvolgeranno gli abitanti, i turisti ed i commercianti. Sono certa che “Immaginaria” crescerà negli anni, così da far diventare Venaria Reale un luogo dove poter vivere un’atmosfera unica e speciale nel periodo del Natale».





Per conoscere nel dettaglio tutto il programma di IMMAGINARIA consultare:





il sito della città www.comune.venariareale.to.it canale: “Immaginaria-Natale a Venaria Reale”;

i canali Social:

Instagram: _immaginaria_

e cittadivenariareale

Facebook: cittadivenariareale

Twitter: comunevenaria

sito web della Reggia di Venaria www.lavenaria.it e la pagina Facebook ReggiadiVenaria.





Di seguito, il programma degli eventi:

Il Presepe del Re

Fino a domenica 27 Febbraio 2022

Cappella di Sant'Uberto, Reggia di Venaria

Prezioso presepe ottocentesco realizzato da Giovanni Battista Garaventa

e composto da 84 sculture di elevata qualità artistica

A cura di La Venaria Reale





Natale DiVino

Mercoledì 8 Dicembre, ore 10:00-23:00

Piazza Pettiti

Presentazione e degustazione di vini provenienti da numerose regioni italiane (con sommelier), street food, mercatino dell'artigianato natalizio, animazione musicale e di strada per bambini, casa e villaggio di Babbo Natale

A cura di F5 Eventi





Omaggio all'Immacolata

Mercoledì 8 Dicembre, ore 11:15

Piazza dell'Annunziata

Deposizione di una corona di fiori sulla colonna dedicata alla Madonna e posta davanti alla chiesa seicentesca della Natività della Vergine

A cura di Pro Loco Altessano – Venaria Reale, in collaborazione con i Volontari Vigili del Fuoco distaccamento Venaria Reale e il Corpo Musicale Giuseppe Verdi di Venaria Reale





Lettere a Babbo Natale

Mercoledì 8 Dicembre, ore 15:00

Piazza Don Alberione, Infopoint

Babbo Natale torna ad accogliere i più piccoli nella sua casa dove sarà possibile incontrarlo e consegnargli a mano le letterine, in distribuzione nei negozi della città. A cura di Pro Loco Altessano - Venaria Reale





Il Mago di Oz

Mercoledì 8 Dicembre, ore 16:00

Teatro della Concordia, Corso Giacomo Puccini

Spettacolo teatrale per bambini, con ingresso a pagamento

A cura di Fondazione Aida





La via dei cervi

Mercoledì 8 Dicembre, ore 16:30

Via Andrea Mensa

Animazione di strada

A cura di MB Project













Il paese delle meraviglie

Mercoledì 8 Dicembre, ore 17:00

Piazza dell'Annunziata

Spettacolo teatrale

A cura di Accademia dei Folli





Inaugurazione Immaginaria

Mercoledì 8 Dicembre, ore 18:00

Piazza della Repubblica

Videomapping e proiezioni

Inaugurazione mostra "Le Cerve Regine"

Accensione luminarie. A cura di Città di Venaria Reale





Accensione Albero di Natale

Mercoledì 8 Dicembre, ore 18:00

Piazza Martiri della Libertà

A cura di Città di Venaria Reale





Le avventure di Pinocchio. Storia di un burattino

Venerdì 10 Dicembre, ore 17:00

Via Giuseppe Verdi 18, Biblioteca Civica Tancredi Milone

Laboratorio per bambini

A cura di Dramelot





Un tornado nel barattolo

Sabato 11 Dicembre, 1° turno ore 10:00 / 2° turno ore 11:30

Via Giuseppe Verdi 18, Biblioteca Civica Tancredi Milone

Laboratorio per bambini, a pagamento

A cura di Biblioteca Civica Tancredi Milone





Raccolta giocattoli

Sabato 11 Dicembre, ore 10:00-13:00 e 14:30-18:00

Piazza dell'Annunziata

Raccolta giocattoli nuovi e usati, purché in buono stato, da regalare ai bambini in condizione di fragilità

A cura di Parrocchia di San Lorenzo e Parrocchia di Santa Maria





Natale in banda

Sabato 11 Dicembre, ore 15:00

Piazza dell'Annunziata e Piazza Vittorio Veneto

Pomeriggio in musica

A cura di Corpo Musicale Giuseppe Verdi













Suoni dal mondo

Sabato 11 Dicembre, ore 15:30

Viale Paolo Emilio Buridani, Corso Giacomo Matteotti e Piazza Don Alberione

Pomeriggio in musica, con accompagnamento di zampogne e ciaramelle

A cura di Artisti Liberamente Associati





Chi ha rubato il Natale?

Sabato 11 Dicembre, ore 17:00 e 18:00

Piazza Atzei

Spettacolo natalizio di danza hip hop, sulle musiche del film Sister Act

A cura di KAAST





Fiera dell'Avvento

Domenica 12 Dicembre, ore 8:00-18:00

Viale Paolo Emilio Buridani

Banchi del settore alimentare e di settori merceologici a tema natalizio

A cura dei commercianti ambulanti





Babbi Natale in Vespa

Domenica 12 Dicembre, ore 14:30

Da Corso Niccolò Machiavelli a Piazza Pettiti

A cura di Vespa Club Venaria Reale





Lettere a Babbo Natale

Domenica 12 Dicembre, ore 15:00

Piazza Don Alberione, Infopoint

Babbo Natale torna ad accogliere i più piccoli nella sua casa dove sarà possibile incontrarlo e consegnargli a mano le letterine, in distribuzione nei negozi della città. A cura di Pro Loco Altessano - Venaria Reale





Famijia Turineisa

Domenica 12 Dicembre, ore 15:00

Piazza Pettiti

Animazione di strada con balli e danze della tradizione piemontese

A cura di Famijia Turineisa





Presepe vivente

Domenica 12 Dicembre, ore 15:00

Da Piazza Vittorio Veneto a Piazza dell'Annunziata

Rievocazione degli antichi mestieri con sfilata di figuranti in costumi d'epoca, per le vie del centro storico

A cura di Associazione Crisalide













Musica per il Natale

Domenica 12 Dicembre, ore 15:00

Via Andrea Mensa

Musica natalizia itinerante con Giuseppe Boron

A cura di Circolo Madera





Canti di Natale

Domenica 12 Dicembre, ore 15:30

Piazza Vittorio Veneto e Piazza Pettiti

A cura di Coro Tre Valli - Città di Venaria Reale





Artisti di strada

Domenica 12 Dicembre, ore 16:00

Via Andrea Mensa e Viale Paolo Emilio Buridani

Animazione di strada con giocoleria, illusionismo, trampolieri, farfalle luminose e giochi con fuoco

A cura di MB Project





Chi ha rubato il Natale?

Domenica 12 Dicembre, ore 17:00

Piazza Don Alberione, Infopoint

Spettacolo natalizio di danza hip hop, sulle musiche del film Sister Act

A cura di KAAST





Settimana 13-19 Dicembre





Charles Dickens su grande schermo - Canto di Natale

Giovedì 16 Dicembre, ore 14:40

Piazza Vittorio Veneto 5, Supercinema

Laboratorio

A cura di Museo Nazionale del Cinema di Torino





Un mondo di auguri

Da Giovedì 16 Dicembre a Giovedì 6 Gennaio 2022

Via Andrea Mensa 34, sala espositiva comunale

Mostra di riproduzioni di cartoline natalizie di Antonio Pasin e di presepi tradizionali e napoletani

A cura di Pro Loco Altessano - Venaria Reale, in collaborazione con Associazione 296 Model Venaria





Il Villaggio del Cioccolato

Venerdì 17 Dicembre, ore 18:00-23:00

Piazza Pettiti

Festa del cioccolato con vendita e somministrazione di prodotti dolciari, piccolo ristorante con menù completo a tema cioccolato, mercatino dell'artigianato, animazione musicale e di strada per bambini, casa e villaggio di Babbo Natale

A cura di F5 Eventi





Il Villaggio del Cioccolato

Sabato 18 Dicembre, ore 10:00-23:00

Piazza Pettiti

Festa del cioccolato con vendita e somministrazione di prodotti dolciari, piccolo ristorante con menù completo a tema cioccolato, mercatino dell'artigianato, animazione musicale e di strada per bambini, casa e villaggio di Babbo Natale

A cura di F5 Eventi





Realizza la tua pallina di Natale

Sabato 18 Dicembre, ore 11:00

Via Giuseppe Verdi 18, Biblioteca Civica Tancredi Milone

Laboratorio per bambini

A cura di Biblioteca Civica Tancredi Milone





Presepe vivente - Piccole stelle illuminano Altessano

Sabato 18 Dicembre, ore 13:00

Piazza Atzei

Rievocazione del presepe vivente, con sfilata tra le vie del borgo

A cura di Asilo infantile di Altessano





Le avventure di Pinocchio

Sabato 18 Dicembre, ore 15:30

Via Giuseppe Verdi 18, Biblioteca Civica Tancredi Milone

Laboratorio per bambini. A cura di Dramelot





Metronimie goes buskers

Sabato 18 Dicembre, ore 16:00

Piazza Don Alberione, Infopoint

Animazione con performance di poesia e arte di strada

A cura di Amalgama





Concerto di Natale

Sabato 18 Dicembre, ore 21:00

Via San Francesco D'Assisi 24, Parrocchia San Francesco D'Assisi

A cura di Coro Tre Valli - Città di Venaria Reale





















Fiera Natalizia

Domenica 19 Dicembre, ore 8:00-18:00

Viale Paolo Emilio Buridani

Banchi del settore alimentare e di settori merceologici a tema natalizio

A cura dei commercianti ambulanti





Caccia al tesoro "Un tesoro di cerva"

Domenica 19 Dicembre, ore 10:00-18:00

Evento diffuso nei negozi della città

Presso la sede della Pro Loco Altessano - Venaria Reale sarà possibile ritirare le mappe per andare alla ricerca delle cerve nascoste nei negozi della Città. Trova tutte le cerve, entra nei negozi, fatti mettere un timbro sulla mappa e, dopo averle collezionate tutte, torna alla Pro Loco per ritirare il tuo premio!

A cura di Città di Venaria Reale - Settore commercio





Il Villaggio del Cioccolato

Domenica 19 Dicembre, ore 10:00-23:00

Piazza Pettiti

Festa del cioccolato con vendita e somministrazione di prodotti dolciari, piccolo ristorante con menù completo a tema cioccolato, mercatino dell'artigianato, animazione musicale e di strada per bambini, casa e villaggio di Babbo Natale

A cura di F5 Eventi





Lettere a Babbo Natale

Domenica 19 Dicembre, ore 15:00

Piazza Don Alberione, Infopoint

Babbo Natale torna ad accogliere i più piccoli nella sua casa dove sarà possibile incontrarlo e consegnargli a mano le letterine, in distribuzione nei negozi della città. A cura di Pro Loco Altessano - Venaria Reale





Nozze d'oro e concerto degli auguri

Domenica 19 Dicembre, ore 15:00

Teatro della Concordia, Corso Giacomo Puccini

A cura di Città di Venaria Reale, Corpo Musicale Giuseppe Verdi e Coro Tre Valli - Città di Venaria Reale





Moon Light

Domenica 19 Dicembre, ore 16:30

Via Andrea Mensa

Spettacolo teatrale. A cura di Teatro per caso





















Installazione cubi luminosi

Domenica 19 Dicembre, ore 17:00

Piazza Atzei

Animazione di strada

A cura di MB Project





Concerto di Frida Bollani

Domenica 19 Dicembre, ore 21:00

Cappella di Sant'Uberto, Reggia di Venaria

Concerto per pianoforte, con ingresso a pagamento

A cura di Fondazione Via Maestra





Settimana 20-26 Dicembre





Concerto di Natale

Lunedì 20 Dicembre, ore 17:00

Cappella di Sant'Uberto, Reggia di Venaria

A cura di Scuola Opera Barolo





Premio lettera di Natale

Venerdì 24 Dicembre, ore 15:00

Piazza Don Alberione, Infopoint

A cura di Pro Loco Altessano - Venaria Reale





Santa Messa di Natale

Venerdì 24 Dicembre, ore 18:00

Chiesa del Borgo Castello, Parco Naturale La Mandria

A cura di Ente di gestione delle aree protette dei Parchi Reali





Storia di Venaria Reale

Domenica 26 Dicembre, ore 10:00

Centro storico e Altessano

Visite guidate

A cura di Pro Loco Altessano - Venaria Reale





Sere di Natale alla Reggia

Da Domenica 26 Dicembre a Giovedì 6 Gennaio 2022

Reggia di Venaria Reale

Dal 26 dicembre 2021 al 6 gennaio 2022 l'ingresso alla Reggia di Venaria è previsto con tariffa agevolata speciale a 5 euro (1 euro per i ragazzi dai 6 ai 18 anni), fino alle ore 21 nei giorni settimanali, e fino alle ore 22 nel weekend e nei giorni festivi (il 31 dicembre non è previsto il prolungamento dell'orario serale)

A cura di La Venaria Reale









Un mondo di auguri

Fino al 6 Gennaio 2022

Via Andrea Mensa 34, sala espositiva comunale

Mostra di riproduzioni di cartoline natalizie di Antonio Pasin e di presepi tradizionali e napoletani

A cura di Pro Loco Altessano - Venaria Reale, in collaborazione con Associazione 296 Model Venaria





Settimana 27 Dicembre - 2 Gennaio 2022





Pinocchio Remix

Lunedì 27 Dicembre, ore 17:30

Via Giuseppe Verdi 18, Biblioteca Civica Tancredi Milone

Spettacolo teatrale

A cura di Dramelot





Lo schiaccianoci

Martedì 28 e Mercoledì 29 Dicembre, ore 21:00

Teatro della Concordia, Corso Giacomo Puccini

Spettacolo teatrale, con ingresso a pagamento

A cura di Egridanza





Sere di Natale alla Reggia

Fino a Giovedì 6 Gennaio 2022

Reggia di Venaria

Dal 26 dicembre 2021 al 6 gennaio 2022 l'ingresso alla Reggia di Venaria è previsto con tariffa agevolata speciale a 5 euro (1 euro per i ragazzi dai 6 ai 18 anni), fino alle ore 21 nei giorni settimanali, e fino alle ore 22 nel weekend e nei giorni festivi (il 31 dicembre non è previsto il prolungamento dell'orario serale)

A cura di La Venaria Reale





Un mondo di auguri

Fino a Giovedì 6 Gennaio 2022

Via Andrea Mensa 34, sala espositiva comunale

Mostra di riproduzioni di cartoline natalizie di Antonio Pasin e di presepi tradizionali e napoletani

A cura di Pro Loco Altessano - Venaria Reale, in collaborazione con Associazione 296 Model Venaria





Settimana 3-9 Gennaio 2022





Il paradiso dei bimbi

Da Giovedì 6 Gennaio a Domenica 9 Gennaio 2022

Sabato, domenica e festivi ore 10:00-23:00 - Venerdì ore 18:00-23:00

Piazza Pettiti

Vendita e somministrazione di prodotti dolciari, animazione musicale e di strada itinerante, casa della Befana

A cura di F5 Eventi





Street band natalizia

Giovedì 6 Gennaio 2022, ore 10:00

Piazza Vittorio Veneto

Intrattenimento musicale

A cura di Prismabanda





Camminata della Befana

Giovedì 6 Gennaio 2022, ore 10:00

Partenza da Piazza Vittorio Veneto e arrivo al Borgo Castello della Mandria

Iscrizione a pagamento per raccolta fondi a favore dell'ospedale Regina Margherita

A cura di Parco Naturale La Mandria





Un mondo di auguri

Fino a Giovedì 6 Gennaio 2022

Via Andrea Mensa 34, sala espositiva comunale

Mostra di riproduzioni di cartoline natalizie di Antonio Pasin e di presepi tradizionali e napoletani

A cura di Pro Loco Altessano - Venaria Reale, in collaborazione con l'Associazione 296 Model Venaria





Sere di Natale alla Reggia

Fino a Giovedì 6 Gennaio 2022

Reggia di Venaria

Dal 26 dicembre 2021 al 6 gennaio 2022 l'ingresso alla Reggia di Venaria è previsto con tariffa agevolata speciale a 5 euro (1 euro per i ragazzi dai 6 ai 18 anni), fino alle ore 21 nei giorni settimanali, e fino alle ore 22 nel weekend e nei giorni festivi (il 31 dicembre non è previsto il prolungamento dell'orario serale)

A cura di La Venaria Reale