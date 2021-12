A Torino arriva il primo Festival nazionale "Istruzioni per il Riuso'

Dall’8 all’11 dicembre si terrà a Torino il primo Festival nazionale "Istruzioni per il riuso", che si svolgerà in alcuni luoghi chiave della città, dove l’incontro con i cittadini è anche una consolidata esperienza di partecipazione civica: come la casa del Quartiere San Salvario e il Community Hub di via Baltea, oggetto anni fa di un notevole intervento di recupero a fini abitativi, con laboratori e attività artistiche, culturali e sociali, il Tricircolo, sede storica di Triciclo, cooperativa sociale che opera da 25 anni, raccogliendo e riparando oggetti usati e creando lavoro, al MAcA, Museo A come Ambiente.