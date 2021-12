Maltempo, Foglietta: "A Torino il piano neve è pienamente operativo"

"Questa mattina ci siamo svegliati con la neve. E non è stata una sorpresa perché da settimane la Città lavora per l'attuazione del Piano neve, insieme ad Amiat, Gtt e Polizia Municipale". Ad affermarlo l'assessora comunale Chiara Foglietta che sui social traccia un primo bilancio degli interventi messi in campo.

"Dalla tarda serata di ieri - spiega - la macchina organizzativa è entrata in azione con l'attivazione dell'unità di coordinamento. I mezzi spargisale hanno lavorato per tutta la notte, mentre da questa mattina sono intervenuti i mezzi spazzaneve in collina e anche in pianura. Sono stati controllati gli accessi agli ospedali e ai luoghi sensibili, gli interventi a mano degli spalatori sono previsti dopo l'aggiornamento neve delle 12.30 e le squadre di Gtt per la pulizia e la salatura delle fermate sono attivi da almeno un paio d'ore".

La neo assessora chiude poi con "una nota personale e una battuta. Capisci che è cambiata la tua vita - scrive Chiara Foglietta - quando tuo figlio di 3 anni guarda entusiasta il cielo e tu sei in ansia per il piano neve".