In campo per le donne senza diritti, premiata suor Angela Pozzoli

Suor Angela Pozzoli, Amri Farzana, Mariela Magallanes, Marie-Jeanne Balagizi Sifa. Sono quattro le donne premiate oggi pomeriggio dal Comitato regionale per i diritti umani e civili, in occasione della Giornata mondiale dei diritti umani di domani.

Allasia: "Quattro donne che lottano per i diritti di tutte le donne"

"Anche quest’anno il 10 dicembre - ha sottolineato il Presidente del Consiglio regionale Stefano Allasia - assume un significato importante a causa dell’emergenza pandemica che perdura e che purtroppo continua ad accrescere le disuguaglianze. Oggi diamo un riconoscimento a quattro donne diverse tra loro, che hanno lottato e continuano a farlo per migliorare la situazione di tutte le donne senza diritti, affinché siano loro a decidere per il loro corpo, loro a potersi sostentare economicamente ed autonomamente, loro a decidere delle proprie vite".

Il presidente Alberto Cirio, impegnato a Roma per la Conferenza delle Regioni, ha mandato un messaggio per sottolineare come "a loro e a tutte/i coloro che si battono per i principi di libertà, giustizia, pace e inclusione, garantisco la vicinanza ed il pieno appoggio del governo regionale".