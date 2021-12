Da Nichelino a Superga a piedi (e sotto la neve), l'assessore Verzola mantiene fede alla promessa fatta prima del voto

"In caso di rielezione andrò a piedi fino alla basilica di Superga". Detto fatto. L'assessore alle Politiche animaliste, ai Giovani e al Lavoro del Comune di Nichelino, Fiodor Verzola, ha mantenuto fede all'impegno preso prima del voto del 3-4 ottobre scorso.

Certo, scegliere la giornata di ieri, con una fitta nevicata che ha fatto respirare l'aria del Natale già all'Immacolata, ha complicato e non di poco il raggiungimento dell'obiettivo, ma Verzola è riuscito a farcela. "Ogni promessa è debito e, soprattutto, ogni scommessa persa deve essere onorata. Così, sotto spinta delle compagne e dei compagni dei Comunisti Nichelino, che dal 17 settembre in poi mi hanno sollecitato facendomi pesare giorno dopo giorno il fardello del mio debito, sono partito alla volta di Superga, la basilica, non il teatro (purtroppo)", ha raccontato.