38enne riesce a sfuggire all'assalto di una baby gang di ragazzi nordafricani

Ancora baby gang in azione nel centro di Torino, dove un 38enne è riuscito a fuggire a cinque giovanissimi di origine nordafricana che lo hanno minacciato e tentato di picchiare per avere cellulare e portafogli.

E' accaduto ieri sera in via Verdi, la stessa zona in cui da giorni i carabinieri sono impegnati in controlli per scongiurare il fenomeno. Soltanto la prontezza del 38enne, che si è rifugiato in un locale e ha chiesto aiuto, ha evitato il peggio. Le indagini dei carabinieri proseguono per identificare la baby gang.