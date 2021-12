Un Babbo Natale in Forma 2021

Al via sabato alle ore 11.30 con gli appuntamenti che compongono l’XI EDIZIONE di “UN BABBO NATALE IN FORMA”, che quest’anno si compone di diverse iniziative organizzate in momenti diversi, per ricreare la stessa particolare atmosfera pur seguendo le stringenti regole Covid.

L’appuntamento è in video, ma anche in barca, in moto, in bici o a piedi con la camminata: tutto con l’obiettivo di rendere il Natale più piacevole per i piccoli ricoverati del Regina Margherita e di raccogliere fondi per concludere il progetto di ristrutturazione dell’area Diurna della Nefrologia e Gastroenterologia dell’Ospedale Infantile.

E allora...

SABATO 11 DICEMBRE, h 11.30 – 12.30, CERIMONIA DI APERTURA

sulla pagina Facebook della Fondazione FORMA (Forma Onlus Torino) verrà allestito uno studio in prossimità della piazza, dal quale saranno mandati in onda contributi video, saranno intervistati ospiti, ci saranno delle sorprese per chi si collegherà e saranno trasmessi live due eventi:

sfilata sul fiume dei Canottieri vestiti da Babbo Na tale appartenenti alle Società che hanno aderito, in accordo con Comitato Regionale FIC.



dalle 11.30: esposizione Concorso Scuole. In Piazza Polonia saranno esposti i 300 modelli in 3D di Babbo Natale , che gli alunni delle 300 classi delle scuole dell’Infanzia e Primarie del Piemonte hanno creato nelle settimane precedenti.

Per dare il via ufficiale al Raduno saranno organizzati momenti di intrattenimento – a sorpresa – per tutti i piccoli ricoverati, che verranno trasmessi sulla pagina Facebook in diretta. Con la telecamera entreremo in Ospedale.

Non sarà possibile essere fisicamente in Piazza Polonia, ma tutti virtualmente sui social della Fondazione e sul canale zoom allestito, per salutare, al cenno di via della Fondazione, tutti insieme i bambini del Regina!

SABATO 11 DICEMBRE, h 15.30 – 16.30 Sfilata auto e coreografia sul piazzale

Un gruppo di Mini addobbate a Natale sfileranno sul piazzale realizzando una coreografia visibile dalle finestre dell’Ospedale. Il ritrovo delle auto e la partenza sarà presso la concessionaria Autocrocetta.

DOMENICA 12 DICEMBRE, h 10.30 – 11.00: Sfilata moto sotto il piazzale dell’Ospedale

I motociclisti si troveranno nuovamente presso il Mo.vi di Borgaretto di Beinasco, dove saranno allestite due aree per la partenza di un massimo di 400 moto cad. Questa volta i bikers dovranno registrarsi all’evento presso le casette ubicate in piazza Polonia nei giorni precedenti e ritirare lo speciale adesivo di partecipazione e il costume da Babbo Natale. Con un percorso prestabilito le moto transiteranno sotto Piazza Polonia per una sfilata ed un saluto ai bimbi del Regina.

DOMENICA 19 DICEMBRE, h. 9.30 – 12.00 Babbi Natale in bici e a piedi

IN BICI: tre percorsi in Formula Randoneé

3 Percorsi: Strada (70 km), Gravel-Cicloturismo (40 km), city (18 km).

Ritrovo: in Piazza Polonia, dove verranno consegnati i pettorali e pacchi gara.

Partenza: in Piazza Polonia nel pieno rispetto delle norme vigenti, Formula “Randonnèe” con 1 ora di tempo 9.30-10.30 (per non creare assembramenti). I Babbi Natale in Bici riceveranno il percorso e lo potranno seguire in piena autonomia e nel rispetto del codice della strada. Lungo il percorso si troveranno i punti tappa di BABBO NATALE in cui il ciclista dovrà transitare per completare l’itinerario e farsi un selfie con i Babbi Natale nella cornice dedicata. Per il percorso Gravel il punto tappa è organizzato dagli Alpini di Chieri, per il percorso Strada dalla Pro-loco di Villastellone, per quello cittadino sarà nel cortile del Museo Storico d Reale Mutua.

Non ci sono classifiche. L’arrivo è previsto in Piazza Polonia dove ci sarà un piccolo ristoro finale, grazie agli Alpini della Sezione di Torino. Le iscrizioni verranno eseguite on-line.

Un grazie all’ organizzazione di SDA Ciclismo UISP Piemonte e alla collaborazione Tecnica di Torino Bike Experience aps e asd Bike is life Pedaliamo Italia aps.

A PIEDI: Camminata di Babbo Natale

Percorso di circa 3 km nel parco con partenza alle 10.30. L’evento non è competitivo, non ci sono classifiche. È vivamente consigliato il costume da Babbo Natale. Grazie al Gruppo Sportivo Alpini per il supporto tecnico sulla camminata.

L’iscrizione è possibile presso le casette di Piazza Polonia. Arrivo previsto in Piazza Polonia per un piccolo ristoro finale.

Segui l'evento su YouTube al seguente link: https://www.youtube.com/watch?v=p7ZlOyUW-EQ