La Regione vuole vendere ai privati l'ex Maria Adelaide, Rosatelli: "Ci opponiamo"

Il Comune dice no alla privatizzazione del Maria Adelaide, mettendosi così di traverso ai piani della Regione. A mettere un freno alle ambizioni di vendita della giunta Cirio dell'ex ospedale di Lungo Dora Firenze 87 è l'assessore comunali alle politiche sociali Jacopo Rosatelli, che oggi durante la commissione dedicata alle Case della Salute ha detto: "Per noi è importante che il Maria Adelaide resti in mano pubblica: non ci prestiamo come amministrazione ad una privatizzazione".

Rosatelli: "Icardi va verso la privatizzazione" "Ci tengo a dirlo - ha aggiunto in maniera netta - perché Icardi sembra vada in quella direzione, dove noi non lo seguiremo". Nelle scorse settimane Rosatelli ha avuto un faccia a faccia con l'assessore alla Sanità Luigi Icardi sulla collocazione in Torino delle future Case della Salute, che dovrebbero essere tagliate passando da 18 a 16.

Nell'ex Maria Adelaide uno studentato per le Universiadi 2025 Durante il confronto si è anche parlato del Maria Adelaide, che nei piani della Regione non sarebbe incluso nell'elenco delle strutture da realizzare con i fondi del Pnrr. La giunta Cirio sarebbe interessata a metterla sul mercato i 13 mila metri dell'ex nosocomio ortopedico, destinandolo sembra ad attività ricettive e di accoglienza. Un progetto quindi in linea con quello delle Universiadi 2025, che prevede la trasformazione dell'edificio di Lungo Dora in uno studentato.