HIV: troppe diagnosi tardive, con la pandemia diminuiti i test (VIDEO)

Hiv, diagnosi e prevenzione: una cosa è certa, gli ultimi anni di pandemia non hanno aiutato.

Nel 2017, anno in cui sono stati raccolti gli ultimi dati, sono state 255 nuove diagnosi da HIV in Piemonte. La maggior parte dei contagiati ha tra i 25 e i 34 anni. “Sono diagnosi tardive”, spiega Riccardo Schiavone, volontario della Croce Rossa Italiana che la scorsa settimana era in piazza Carignano per il flashmob organizzato in occasione della Giornata Mondiale contro l'Aids.

“Purtroppo, le diagnosi vengono fatte solo dopo molti anni. Questo anche perché il test in Italia se minorenni deve essere fatto accompagnati dai propri genitori”.

A questo problema si somma quello dello stigma e della discriminazione che purtroppo nel nostro Paese è ancora molto diffuso. Con la pandemia, la situazione non è migliorata. “Con il Covid, negli ultimi due anni, con la perdita degli accessi diretti alle strutture sanitarie, sono diminuiti i test, il che vuol dire che meno persone sono consapevoli della loro condizione”.

Cosa devo fare se ho il dubbio di aver contratto l’Hiv?

Oggi ci sono diversi modi per prevenire il contagio da HIV, dall’uso del preservativo ai farmaci antiretrovirali. Ma se questo non basta e si ha il dubbio di aver contratto il virus, i test si possono fare in diverse strutture: dalle strutture ospedaliere che lo fanno gratuitamente, al centro disciplinare per la salute sessuale o presso le associazioni che si occupano di fare test sempre gratuiti. In alternativa si può acquistare un test in farmacia.