Just the woman I am, aperte le iscrizioni per l'edizione 2022

Domenica 6 marzo 2022 torna JUST THE WOMAN I AM, la corsa/camminata di 5 km a sostegno della ricerca universitaria sul cancro. Partecipa anche tu all’evento in rosa più atteso dell’anno. Una giornata che promuove la prevenzione, i corretti stili di vita, l’inclusione e la parità di genere.

Oltre 200 milioni di passi nella Virtual Edition 2021 della JTWIA – Just the Woman I Am, la ricerca universitaria ha fatto tre volte il giro del mondo grazie alla partecipazione di oltre 25mila persone che, dall’Italia al Giappone, passando per le Maldive, la Francia, la Svezia, la Germania e Stati Uniti… hanno scelto di non mancare.

Si può partecipare in presenza, partendo da Torino in Piazza San Carlo alle ore 16, o in Modalità Virtual.

Inoltre ogni partecipante può iscrivere il proprio team! Con un minimo di 20 persone, è possibile iscriversi come Gruppo e personalizzare la maglietta inserendo il proprio logo (a 1 colore) senza costi aggiuntivi e a cura di JUST THE WOMAN I AM. Per tutte le informazioni scrivi una mail a iscrizioni@jtwia.org indicando il nome del “team”. Hai tempo fino al 6 febbraio per iscrivere il tuo team; dopo tale data potrai comunque entrare a far parte della community JTWIA iscrivendoti come singolo.

La prima “ambassador” della manifestazione è Silvia Salis, Vicepresidente vicario del Coni, queste le sue parole: “Il Comitato Olimpico è da sempre al fianco delle donne e da sempre sostiene la prevenzione contro il cancro. Il 6 marzo 2022 vi invito a correre la Just the Woman I Am, colora di rosa la tua città, e unisciti a noi correndo 5 km per sostenere la prevenzione contro il cancro, la parità di genere e la ricerca universitaria. Non mancare!”.