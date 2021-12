Più casi di Covid rispetto ad un anno fa, ma i morti sono 6 (contro 36) e le ospedalizzazioni nove volte di meno

Il totale dei casi positivi diventa 418.969 , così suddivisi su base provinciale: 33.907 Alessandria, 20.248 Asti, 13.343 Biella, 59.945 Cuneo, 32.444 Novara, 223.096 Torino , 15.251 Vercelli, 15.339 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1.719 residenti fuori regione ma in carico alle strutture sanitarie piemontesi. I restanti 3.677 sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale. Il 13 dicembre 2020 i nuovi casi positivi erano stati 1.011 .

AUMENTANO I RICOVERI

I ricoverati in terapia intensiva sono 49 (+1 rispetto a ieri). I ricoverati non in terapia intensiva sono 579 (+31 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 18.073. Il 13 dicembre 2020 in terapia intensiva c'erano 291 persone e 3.835 ricoverate nei reparti ordinari.

I tamponi diagnostici finora processati sono 10.569.321 (+ 50.228 rispetto a ieri), di cui 2.570.961 risultati negativi.