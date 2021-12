Un uomo di 82 anni è morto soffocato da un boccone mentre stava pranzando a casa con la moglie: è accaduto a Trana.

La donna, quando il marito ha fatto segno che non riusciva a respirare per il cibo andato di traverso, ha subito dato l'allarme, ma quando sono arrivati i soccorsi del 118 non c'era più nulla da fare. Sul posto anche i carabinieri di Avigliana.