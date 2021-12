Verso la manifestazione nazionale No Green pass, il prefetto: “Non possiamo essere preoccupati”

"Non possiamo essere preoccupati visto il nostro ruolo, al momento non abbiamo numeri, l’importante é che la manifestazione si svolga nel rispetto delle norme anti-Covid". Così il prefetto di Torino, Raffaele Ruberto, in vista della manifestazione nazionale No green pass annunciata per sabato 18 dicembre a Torino.

"Queste sono manifestazioni fluide e non escludiamo che si possa formare un corteo - precisa il prefetto - che comunque non potrà transitare per le vie del centro città". Secondo le previsioni dei No Green Pass torinesi, da tutta Italia dovrebbero arrivare migliaia di persone.