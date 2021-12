Arte pubblica a Torino: se ne a parla domani a Palazzo Madama

In foto, l'opera Anatomia Umana di Salvatore Astore situata in corso Galileo Ferraris

La Galleria Mazzoleni presenta Arte pubblica a Torino, un incontro e dibattito, in occasione della presentazione del libro d'artista Anatomia Umana di Salvatore Astore.

All' appuntamento in programma domani martedì 14 dicembre, alle 16.30 a Palazzo Madama, interverranno personalità provenienti da varie realtà legate al mondo dell’arte: istituzioni, musei, università, gallerie, giornalismo di settore e artisti, per approfondire il legame tra la città e l’arte pubblica.

Con l'occasione sarà presentato al pubblico il libro d’artista Anatomia Umana di Salvatore Astore. Il volume include un ricco apparato iconografico relativo alla genesi e alla realizzazione delle sculture recentemente inaugurate in corso Galileo Ferraris, ed è corredato da saggi critici e testi istituzionali.