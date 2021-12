Bandi aperti fino al 31 dicembre per il 21° Glocal Film Festival

Bandi aperti per il Glocal Film Festival che tornerà nel 2022 per la 21esima edizione.

Vetrina della settima arte piemontese, dopo un'edizione online, tornerà al Cinema Massimo dal 10 al 14 marzo 2022, con i concorsi per documentari e cortometraggi, il

Premio ‘Riserva Carlo Alberto’, proiezioni e appuntamenti speciali.



La data entro cui iscrivere i propri film è posticipata al 31 dicembre: documentari

e cortometraggi local, realizzati da autori o case di produzione

piemontesi oppure girati in regione nell'anno in corso, potranno candidarsi

gratuitamente per competere nelle sezioni "Panoramica Doc" e "Spazio

Piemonte" e ambire al Premio Torèt Alberto Signetto - Miglior Documentario

(2.500€) e al Premio Torèt - Miglior Cortometraggio (1.500€).



Inoltre, il "Premio ‘Riserva Carlo Alberto" 2022, che il Glocal riserva a personaggi del cinema che rappresentano per Torino un patrimonio da valorizzare, sarà attribuito a Gherardo Gossi, direttore della fotografia torinese che in trent'anni di carriera ha firmato oltre 60 titoli e che da sempre lavora al fianco di registi come Daniele Vicari, Guido Chiesa e Daniele Gaglianone.