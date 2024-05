Collegno, ruba del cibo e poi aggredisce un addetto alla sicurezza: arrestato un uomo di 32 anni

Ha prima cercato di rubare del cibo e poi, sorpreso in flagrante, ha aggredito un addetto alla sicurezza. Per questo motivo nel pomeriggio di ieri è scattata la chiamata di soccorso al 112 che ha spinto i carabinieri di Collegno a intervenire presso un punto vendita di viale Piemonte.



Il malvivente - un 32enne senza fissa dimora - è stato immobilizzato dai militari e arrestato con l'accusa di rapina impropria, quindi è stato portato in carcere presso la casa circondariale “Lorusso e Cutugno”.



L'addetto alla sicurezza, subito soccorso, è stato poi trasportato in ospedale in codice verde e affidato alle cure dei medici.