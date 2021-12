"Ovunque vai lascia profumo": un'esperienza teatrale immersiva all'Unione Culturale Franco Antonicelli

Il 18 e 19 dicembre e poi ancora dal 27 al 30 dicembre 2021 all’Unione Culturale Franco Antonicelli andranno in scena le preview immersive di “Ovunque vai lascia profumo”, spettacolo con Chiara Cardea e Silvia Mercuriati, che racconta la scelta estrema di due donne, Irma e Nora, che hanno deciso di abitare in una stanza, senza mai varcare la soglia, alla ricerca della propria identità e della propria realizzazione.

Non semplici anteprime, ma esperienze immersive durante le quali gli spettatori si immergeranno nel mondo di Irma e Nora, lasciandosi conquistare dalla potenza evocativa delle fragranze e dalle emozioni coinvolgenti del teatro. Durante le repliche il pubblico potrà trasformare in essenza le emozioni vissute, creando un vero e proprio profumo, grazie alla collaborazione con Pratorosso Apicoltura ed Erboristeria. Verrà inoltre allestito uno spazio intimo dove le persone in sala potranno lasciare traccia scritta delle proprie riflessioni, materiale che potrà poi far parte dell’universo scenico di Irma e Nora. Un format per avvicinare il pubblico alla storia sulla scena e aumentare la forza della narrazione teatrale, dando vita a una forma di teatro che è esperienza a 360°.

Le preview saranno all’Unione Culturale Franco Antonicelli (via Cesare Battisti 4b), luogo simbolo della cultura torinese dove sono passati alcuni fra i più grandi artisti del ‘900 come Italo Calvino, Carmelo Bene, John Cage e Dario Fo.