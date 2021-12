Torino alla prova del Natale: 904 milioni per cenoni e regali, ma resta il "carbone" delle materie prime

Secondo i dati della ricerca realizzata da Confartigianato, nella nostra regione si spenderà (degli 1,7 miliardi), soprattutto per i beni alimentari, dunque la buona tavola e i cenoni. Si parla di 1.122 milioni per cibi e bevande, mentre quasi 600 milioni serviranno per prodotti, regali e servizi vari.

“Le imprese stanno facendo i salti mortali per contenere i costi di latte, burro, zucchero, farina, uova, nocciole, mandorle e tutto ciò che serve per fare pane, dolci e gelati - sottolinea Vacchieri – infatti sta avvenendo che le tensioni di prezzo a monte della filiera della produzione alimentare non si stanno scaricando sul consumatore finale, in una fase ciclica dei consumi ancora debole. In pratica è tutto sulle spalle delle imprese produttrici. Sono settimane frenetiche, da mesi, lavorando giorno e notte, le imprese stanno riuscendo a soddisfare i clienti ma con difficoltà grossissime nell’accettare nuovi ordini. manca ormai tutto e i prezzi aumentano di settimana in settimana, in un settore in cui questi erano fermi quasi da dieci anni. Abbiamo iniziato a fare gli ordini molti mesi fa ma non è bastato. Se si pensa, poi, che il settore dolciario a dicembre fa più del 60% del suo ricavo, si fa presto a immaginare le perdite”.