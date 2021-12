Focolaio di Covid, Caselle resta senza agenti della Polizia locale

Caselle resta senza agenti della Polizia locale, almeno fino a lunedì, a causa del Covid. Tre agenti sono risultati positivi e altri sette sono finiti in quarantena.

E' rimasta in servizio operativo solo la vicecomandante. Il Comune, in giornata, ha previsto la sanificazione dei locali e manderà i volontari della Protezione civile per i servizi di controllo davanti alle scuole.

Sabato nuovo giro di tamponi che, in caso di negatività, potrebbe permettere ai civich in quarantena di rientrare in servizio lunedì. I turni in aeroporto verranno coperti dai colleghi di San Francesco al Campo e San Maurizio.