Caffè in Grani per Vending e Bar

Un italiano su 5 dichiara che fa colazione al bar con la classica tazzina del caffè, mentre cinque italiani su 10 ammettono di considerare il caffé al bar come un momento di pausa dal lavoro o un'occasione conviviale e di svago con gli amici durante la giornata.

Insomma, da sempre il caffè al bar è una tradizione a cui nessuno vuol rinunciare e, che sia un sorso di fretta, la conclusione di un pasto o una vera e propria degustazione in compagnia, gli italiani pretendono che sia sempre di qualità.

Ecco perchè, se sei titolare di un bar o un fornitore per bar e ristoranti, devi scegliere la miglior qualità di caffè da offrire e, in questo senso, quale miglior decisione se non optare per il caffè in grani?

In grado di garantire un gusto più deciso, ma al contempo evidenziare anche le sfaccettature di ogni singola miscela, il caffè in grani riesce a conciliare i gusti di tutti, mantenendo un aroma avvolgente.

Perciò, scegli il caffè in grani che più preferisci per il tuo Vending o il tuo Bar su Toro Caffè!

Con un ampio catalogo online, su Toro Caffè potrai trovare le miscele in chicchi delle migliori torrefazioni italiane a prezzi vantaggiosi.

Continua a leggere di seguito per scoprire quali sono le tipologie di caffè in grani disponibili e come fare per acquistare.



CAFFÈ IN GRANI DA MACINARE DI TORO CAFFÈ

Il caffè in chicchi è la soluzione ideale per chiunque voglia garantire ai propri clienti una tazzina di caffè al bar buona come quella fatta in casa.

Tra miscele di Robusta e Arabica, i giusti tempi di tostatura e le modalità di trattamento dei chicchi, il caffè in grani disponibile su Toro Caffè sono compatibili con qualunque tipo di macchina da caffè e mancino, indipendentemente dal grado di professionalità del dispositivo in tuo possesso.

Infatti, nel proprio assortimento, Toro Caffè seleziona solo le miscele prodotte con i migliori chicchi di caffè, integri e regolari, che vengono lavati e trattati come da tradizione, in modo da ottenere un prodotto finale dal gusto raffinato, di qualità ricercata e, al contempo, economicamente vantaggioso.

Tra sapori e tempi di tostatura diversi, le migliori miscele di caffè da bar e vending machines disponibili su Toro Caffè sono:

100% Arabica, dal gusto particolarmente deciso e acuto;

80% Arabica e 20% Robusta, dal sapore acuto ma con una nota delicata;

70% Arabica e 30% Robusta, ovvero la miscela più acquista da bar e Vending;

50% Arabica e 50% Robusta, dal gusto equilibrato e distinto;

20% Arabica e 80% Robusta, pensata apposta per chi ama il caffè intenso accompagnato da una crema più corposa in superficie;

100% Robusta, con un corpo intenso e una crema densa.



Qualunque siano i gusti dei tuoi clienti, scegliendo le miscele di Toro Caffè potrai offrire loro un caffè in tazzina di qualità, risparmiando economicamente sulla spesa.

COME ACQUISTARE CAFFÈ IN GRANI SU TORO CAFFÈ

Su Toro Caffè potrai acquistare online le miscele di caffè in grani che più preferisci per il tuo bar o il tuo Vending.

Il servizio di vendita ad aziende e possessori di macchine di caffè professionali in comodato d’uso varia dalla vendita diretta, poiché permette di scegliere tra una gamma più alta di prodotto con miscele esclusive e riservate.

A seconda delle tue necessità e disponibilità, potrai acquistare il formato più idoneo, partendo da un minimo di 1 kg, fino ad oltre 18 kg pe pacco.

Inoltre, per ottenere maggiori informazioni circa il comodato d’uso, le offerte aziendali e le modalità di configurazione per la temperatura della macchina e la pressione del macina caffè, contatta il servizio clienti di Toro Caffè.

In ogni caso, per acquistare online da Toro Caffè, ti basterà visitare il catalogo online, scegliere il caffè in grani che più preferisci e la quantità necessaria, aggiungere il prodotto al carrello e procedere al pagamento.

Una volta effettuato l'ordine online, riceverai il tuo pacco in sole 48 ore.

Risparmia sul prezzo, non sulla qualità! Affidati a Toro Caffè per la tua caffetteria in grani e scegli solo miscele di qualità per il tuo bar o la tua vending machine!