Realizza i tuoi desideri: un video di Natale che fa sognare

Un bambino che vorrebbe poter passare più tempo con la sua famiglia ed una decorazione dell’albero di Natale che prende vita come per magia per realizzare i suoi desideri. Non stiamo parlando della trama di un film ma del cortometraggio natalizio realizzato grazie alla collaborazione di tre agenzie immobiliari di Torino ed una videoproduzione torinese.

Il video sui canali social delle tre agenzie ha già raccolto complessivamente migliaia di visualizzazioni.

Il team creativo, già ben rodato da precedenti video emozionanti, torna a farci sognare ancora.

Quest’anno l’ideatrice ed attrice dello spot, Barbara Novara, ha dato voce alle tre agenzie immobiliari attraverso una storia in cui la fantasia, la tenacia ed un pizzico di magia, si intrecciano per regalarci un lieto fine.

I tre titolari: Maria Cristina Muscas e Riccardo Luigi Milan (Studio Breglio affiliato Tecnorete) e Michele Picardi (Studio Borsi affiliato Tecnorete), sono vicini alle famiglie soprattutto a quelle in difficoltà e volevano dare un messaggio di speranza. Maria Cristina Muscas dello studio Breglio, in rappresentanza dei colleghi, afferma: “ Molte famiglie hanno dovuto ridimensionare il loro stile di vita, e molte difficoltà hanno reso più difficile porsi degli obiettivi ambiziosi come acquistare una nuova casa. Ecco perché vogliamo ricordarvi con questo video che tutto è possibile, soprattutto quando crediamo di potercela fare.“

Barbara, aggiunge: “ I tre titolari, i loro agenti e le coordinatrici d’ufficio fanno davvero “magie” pur di dare a ciascuna famiglia un lieto fine. Ecco perché l’elfa che diventa reale per aiutare a superare le difficoltà, è una metafora natalizia perfetta per rappresentarli. ”

Gli ultimi due anni hanno messo a dura prova soprattutto i piccoli che hanno visto diventare molto più preoccupati ed impegnati gli adulti che li circondano, proprio come traspare dallo sguardo del piccolo bravissimo protagonista.

Marco Omage, regista e produttore dello spot, afferma: “Ogni produzione è diversa dall'altra ma era indispensabile dare questo messaggio proprio ora. Il Natale è sempre stato una festa consumista ma volevamo concentrarci sulla sostanza e non sull'apparenza.”

Il progetto è stato caricato sulle rispettive pagine Facebook e ricondiviso come video di auguri e crediamo che sia un invito a ripartire con la tenacia e dalla fantasia dei più piccoli.

Ecco perché pensiamo che, se non l’hai ancora visto, non puoi proprio perdertelo!

