FolkClub: si riparte a gennaio 2022 con il concerto di Sara Marini

Il 2022 per il FolkClub riparte dal concerto di Sara Marini previsto per l’8 gennaio.

Sarà il concerto numero 16 per la 33a stagione nello storico locale di Via Perrone dove trovano casa sicura i nomi più importanti del jazz, del folk e della world music nazionale e internazionale in transito da Torino.

La sopraffina cantante e interprete umbro sarda, appassionata ricercatrice e studiosa delle tradizioni del mondo, con la sua voce tipicamente popolare presenta Torrendeadomo, un entusiasmante viaggio musicale tra la lingua sarda, il dialetto eugubino e l’italiano, attraverso mondi ancestrali e lontani, in cui inevitabilmente si fondono l’arcaico e il contemporaneo.