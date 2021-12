L’Accademia dei Folli porta in scena "Straccioni" di Tiziano Scarpa

L’Accademia dei Folli porta in scena Straccioni, spettacolo teatrale scritto da Tiziano Scarpa (Premio Strega 2009 con il romanzo Stabat Mater), con la regia di Carlo Roncaglia.

L’appuntamento è giovedì 16 dicembre alle 21 venerdì 17 dicembre alle 19.30 al Teatro Studio Bunker di via Paganini.

Dopo la fortunata messa in scena de La Locandiera, l’Accademia dei Folli compie un balzo temporale considerevole passando dal teatro classico alla drammaturgia contemporanea. Il tema portante della pièce è il malessere di un mondo agonizzante la cui unica cura è la fantasia, il sogno, l’utopia. Straccioni è infatti uno spettacolo che mette in scena povertà vecchie e nuove, immergendosi profon­damente nella situazione di chi ha perso - insieme a una certa sicurezza economica - soprattutto il proprio status e la propria identità sociale. Straccioni è anche un piccolo musical squinternato dove le canzoni sbocciano in mezzo alla storia. È una danza macabra, un incubo allegro, una suite per voci, stracci e strumenti musicali.

Le musiche sono eseguite dal vivo al pianoforte da Alice Baccalini, enfant prodige della musica milanese: nata nel 1992, diplomata a 15 anni con lode, ha esordito a 10 anni nella Sala Verdi del Conservatorio di Milano per la Società dei Concerti.

“Personalmente – dichiara Scarpa - scrivo senza pormi degli obiettivi “allegorici” o deliberatamente emblematici. Ma è un fatto che, rielaborando e sviluppando gli spunti scenici di questa pièce, mi pare che possa far riflettere su come l’epoca che stiamo attraversando ci costringa a porre in questione l’idea che abbiamo di noi stessi, mettendo alla prova anche in maniera salutare le illusioni e le ambizioni”.