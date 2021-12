Nichelino destina i fondi del 5x1000 agli universitari bisognosi

Il Comune di Nichelino destina la quota del 5 per mille dell’Irpef (trasferita nell'anno 2021 relativa all’anno finanziario 2020, ndr ) al progetto “Nichelino Universitaria” . L’obiettivo è quello di fornire un sostegno economico per l’anno accademico 2021/2022 agli studenti universitari residenti sul territorio, frequentanti i corsi di Laurea triennale, magistrale o a ciclo unico, iscritti al primo anno e agli studenti del secondo anno, in linea con il percorso di studi.

Requisiti di partecipazione

La domanda di partecipazione, presentata tramite apposito modulo (allegato A), deve pervenire al Comune di Nichelino entro le ore 12 del 15 febbraio 2022.

La richiesta, debitamente compilata in ogni sua parte, va trasmessa: tramite lettera raccomandata AR all’indirizzo: Comune di Nichelino – Piazza Di Vittorio 1, 10042 Nichelino (TO). Ai fini del rispetto del termine, farà fede la data del timbro postale; tramite PEC inviata a protocollo@cert.comune.nichelino.to.it con scansione formato PDF della domanda sottoscritta e degli allegati. In tal caso, la data di presentazione è determinata dalla marcatura temporale prevista dal sistema di trasmissione; consegna a mano in busta chiusa all’Ufficio Protocollo del Comune di Nichelino, sito in Piazza Di Vittorio 1, 10042 Nichelino, nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle 12.15.