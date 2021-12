Torino avrà il Ddl Zan comunale, Rosatelli: "Contrasto a tutte le discriminazioni"

Dal punto di vista delle tempistiche, l'assessorato guidato da Rosatelli pensa di elaborare una proposta in due o tre mesi, che dovrà poi essere discussa in Commissione per arrivare all'approvazione in Sala Rossa. "Il tema delle Pari Opportunità - ha commentato la consigliera di Fratelli d'Italia Paola Ambrogio - va affrontato a tutto tondo, non solo relativamente alle questioni di genere. Penso ad esempio alla disparità tra uomo e donna nell'accudimento dei figli: si deve discutere della presenza di asili nido all'interno delle aziende, così come sostenuta l'attività dei consultori".