Suoni e luci sulla collina di Torino con il presepe di Cavoretto

Gli amici della parrocchia di Cavoretto hanno allestito, per il sesto anno consecutivo un bel presepe che riempie di luci e suoni la collina di Torino.

Il presepe si trova in via alla Parrocchia, che da piazza Freguglia porta alla chiesa di San Pietro in Vincoli, ed è visibile dalla strada: si allunga, infatti, per circa 50 metri sul fianco della collina. I personaggi che lo compongono sono oltre sessanta, hanno grandezza naturale