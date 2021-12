No Green Pass: domani attese in città fino a cinquemila persone

Sono attese dalle 3.500 alle 5.000 persone domani pomeriggio in piazza Castello per la manifestazione nazionale No Green pass.

I manifestanti, provenienti da tutta Italia, si raduneranno alle 17.30 ma - come ha puntualizzato nei giorni scorsi dal prefetto - dovranno subito lasciare il centro città e dirigersi fuori dalla zona ztl.

Il corteo - da quanto si apprende - dovrebbe quindi proseguire in direzione viale Primo Maggio, corso San Maurizio, corso Regio Parco, corso Novara, corso Belgio e corso Regina Margherita. La manifestazione dovrebbe concludersi intorno alle 20.

Intanto però si crea una frattura nei manifestanti. Gli organizzatori del No paura day hanno diffuso un comunicato per affermare che "il popolo no green-pass della Piazza di Torino prende le distanze dalla Manifestazione Nazionale". "È con sommo dispiacere - si legge - che apprendiamo della piega smaccatamente politica e spudoratamente utilitaristica che sta prendendo la manifestazione che avrà luogo il 18 dicembre a Torino e che si arroga il diritto di essere la capofila nazionale dei gruppi del dissenso. A fronte di ciò tutti i gruppi, e sono la maggioranza, che non si riconoscono in questa iniziativa faziosa e soggetta a rischio di strumentalizzazioni esterne forse già in atto, si dissociano dall’evento principale e politicamente allineato, per portare avanti iniziative benefiche e di dissenso volte ad aggregare la piazza senza imporre una particolare bandiera e senza utilizzarle come bacino elettorale".

"La piazza è del popolo che deve ritrovare la sua unità ed identità al fine di porre in essere azioni concrete dirette ad aiutare il nostro Paese, l’Italia, deve tornare a splendere e rifiorire, in armonia”, spiega Federica Pattarino.