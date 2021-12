Come fare il backup e gestire le tue foto quando viaggi

Un bel viaggio non è completo senza un bel numero di foto che ci faranno ricordare per sempre i momenti speciali vissuti. Perdere le proprie immagini, infatti, sarebbe un grosso dispiacere. Per questo è opportuno eseguire regolarmente un backup delle proprie istantanee anche durante le vacanze. Se non sai come fare ma non vuoi correre il rischio di perdere il ricordo di un viaggio speciale, lasciati guidare dai nostri suggerimenti.

Perché preoccuparsi del backup delle foto in viaggio

In motivi possono essere molteplici, ma nessuno di questi è da tralasciare. Sono infatti sempre i piccoli imprevisti che potrebbero rovinare l’atmosfera di una bella vacanza. Pensiamo semplicemente a una caduta rovinosa della propria fotocamera o dello smartphone col quale hai scattato le foto più belle del viaggio. Nessuna possibilità di recupero e niente più bei ricordi. Oppure banalmente il furto del tuo dispositivo: la tecnologia fa sempre più gola ai ladri.

Scattare le immagini e sapere di averne fatto una copia di backup da utilizzare in caso di emergenza ti consentirà di passare una vacanza tranquilla e godere al ritorno delle immagini dei tuoi ricordi. Non è difficile trovare il modo per mettere in salvo le tue foto, basta sapersi organizzare e trovare il metodo più adatto alle tue esigenze. Vediamo quindi come fare.

I metodi di backup

Ne esistono diversi, ma ti offrono tutti un buon livello di sicurezza e la garanzia di poter conservare le tue foto a lungo. Scegli quello che preferisci a seconda del dispositivo o del metodo necessario per effettuare il backup. Vediamoli uno per uno analizzandone anche i principali vantaggi e svantaggi.

Dispositivi di archiviazione esterni: in questo caso si intende un hard disk esterno oppure una scheda di memoria SD, o ancora una pennetta USB. Essendo entrambi supporti fisici avrai la garanzia di ritrovare e portare con te fisicamente tutte le tue immagini classificandole come meglio preferisci e ordinandole per data o per luogo.

Il miglior hard disk esterno che puoi scegliere per il backup delle tue foto è un piccolo dispositivo portatile sul quale trasferire le tue immagini. Di grande capienza, costa oramai talmente poco che vale la pena averne sempre uno in casa. Vantaggi: grande comodità per quanto riguarda l’archiviazione. Svantaggi: ti servirà un PC portatile con te per trasferire le foto sull’hard disk esterno.

Le schede di memoria SD sono veramente economiche, quindi puoi acquistarne diverse e cambiarle regolarmente, così in caso di smarrimento della tua fotocamera avrai almeno a disposizione tutte le immagini già memorizzate sulla tua scheda SD. Vantaggi: sono economiche e disponibili in qualsiasi capacità. Svantaggi: sono delicate ed essendo di piccole dimensioni potresti smarrirle.

Le classiche pennette USB possono essere anche molto capienti e sono comode da trasportare senza essere troppo piccole al punto di correre il rischio di smarrirle. Se ne devi acquistare una per eseguire il backup delle tue foto accertati che sia la più recente USB 3.0 che ti offre la miglior velocità di trasferimento. Vantaggi: piccole e comode da portare con sé. Svantaggi: possono essere lente nel trasferimento dati se non sono di ultimo modello.

Archiviazione su cloud: se utilizzi uno smartphone per scattare le tue fotografie, potrai attivare il backup automatico su uno dei tanti cloud a disposizione degli utenti, sia per iOS che per Android. Così potrai ritrovare le tue immagini in qualsiasi momento da qualsiasi dispositivo.

In alternativa, se utilizzi una fotocamera moderna dotata di connessione WiFi, potrai connetterla a un servizio di cloud storage ed effettuare comunque il backup online. Vantaggi: backup immediato e automatico. Svantaggi: non tutti i cloud supportano gratuitamente il backup di foto di alta qualità ed è necessaria una connessione a Internet.

Backup sul tuo laptop: qualora tu viaggiassi con il tuo computer portatile al seguito, potrai comodamente trasferire ogni sera le tue foto direttamente dalla fotocamera al PC. Naturalmente il computer stesso può non essere il massimo da portarsi in giro in vacanza ed è un articolo di un certo valore che potrebbe farti temere un eventuale furto, per cui va trasportato con cura. Vantaggi: sicurezza del salvataggio sul proprio dispositivo. Svantaggi: scomodo e pesante da trasportare.

Consigli per gestire al meglio le tue foto

Qualche buona abitudine potrebbe risultare utile a ritrovare velocemente le immagine più care. Ad esempio, è opportuno catalogare le foto modificandone il nome a seconda della data in cui sono state scattate e del luogo. In questo modo sarà facile e veloce ritrovarle. Anche utilizzare i comodi tag può essere utile a creare etichette comode da ritrovare. Ma il consiglio migliore resta quello di occuparsi del backup giornalmente durante il viaggio per evitare di accumulare centinaia di foto che devono poi essere smistate e sistemate.