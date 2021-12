Piccole e medie imprese, sotto l'albero una ripresa in mezzo ai dubbi

Una ripresa, si, ma con molti dubbi. Sia per la questione del caro bollette, sia per i costi delle materie prime, senza dimenticare le incertezze legate all'andamento pandemico.

“ L’impressione - prosegue - è che ci sia una generalizzata diminuzione della fiducia nel futuro da parte degli imprenditori, c’è attesa degli sviluppi. Pesano, d’altra parte, in modo sempre più incisivo le persistenti difficoltà intervenute in questi ultimi tempi relativamente alle materie prime e al caro-bollette ”.

SEGNO PIÙ MA MENO FORTE

INVESTIMENTI: LE MICRO MORDONO IL FRENO

OCCUPAZIONE, UN'AZIENDA SU DUE ASSUME

Il 52,5% degli imprenditori prevede nuove assunzioni in azienda per il prossimo semestre. Le forme di inserimento privilegiate sono: contratto a tempo indeterminato (22,8%); contratto di apprendistato (20,8%); contratto a tempo determinato (11,9%); contratto di somministrazione (7,9%). Per il primo semestre 2022 le previsioni sui livelli occupazionali si attestano al +1,0%, in linea con il saldo consuntivato nel secondo semestre 2021.