Covid: altri 2326 positivi in Piemonte, ma più di 6 su 10 sono asintomatici. Le terapie intensive occupate sono un quinto di un anno fa

Da inizio pandemia, a Torino e provincia si arriva così a 228.856 casi, mentre attualmente i ricoverati in terapia intensiva sono 56, tre in più di ieri, mentre calano di tre unità i ricoverati non in terapia intensiva, che sono 664. Le persone in isolamento domiciliare sono 22.897. Si mantiene ampia la distanza con i numeri di un anno fa, quando i ricoverati in terapia intensiva erano 243 e quelli in terapia non intensiva erano 3.516. Le persone in isolamento domiciliare erano quasi il doppio: 40.286, mentre i decessi di persone positive al Covid erano 79, al contrario di oggi che se ne contano otto (per un totale di 11.948), ma nessuno delle ultime 24 ore.