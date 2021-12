"Conservazione": la mensa sociale che combatte gli sprechi chiede un aiuto per fare del bene

Una raccolta fondi per la mensa sociale, che oltre ad aiutare chi sta peggio vuole anche ridurre l'impatto negativo sull'ambiente e operare per l'inclusione sociale. Succede a Torino, grazie alla cooperativa sociale L'Elica, ma coinvolge tutti i territori a Ovest della Città, da Venaria a Grugliasco e passando per Rivoli, Moncalieri e Collegno. E punta ad avere la sua nuova realizzazione a Venaria. L'iniziativa si chiama "Conservazione" e prevede di offrire un pasto a chi ne ha bisogno, facendo tesoro di quel cibo che altrimenti rischierebbe di andare sprecato. Attivo da settembre, ogni giorno riesce a dare da mangiare a 7 persone al giorno. Ma quest'idea ha bisogno di aiuto: ecco perché è partita una campagna di raccolta fondi che punta a raggiungere la cifra di 6000 euro entro il 1° febbraio 2022. O tutto o niente, se non si raggiunge la cifra, il progetto non parte. Il denaro raccolto sarà utilizzato per acquistare un nuovo abbattitore e una macchina del sottovuoto.

Maggiori informazioni sul progetto sono disponibili a questo indirizzo.